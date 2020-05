Streit um Saudi-Initiative

Auch die "Initiative Liberaler Muslime Österreich" warnt davor, dass die Saudis ein Wahabitisches Zentrum errichten. Diese "islamische Sekte" (sie geht zurück auf den Fundamentalisten Muhammad ibn Abd al-Wah-hab, der mit dem Stamm der Sauds einen Pakt schloss) verhindere die Integration der Muslime durch eine fundamentalistische-konservative Auslegung des Islam. Vorsichtig optimistisch gibt sich Carla Amina Baghajati, Frauenbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Das Zentrum werde an seiner Offenheit und Transparenz gemessen. An der Vielfalt und der Fähigkeit zur Selbstreflexion - gerade auch, was die Rolle und Rechte der Frau in Religion und Gesellschaft betrifft.



Abwartend ist auch Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg im KURIER-Gespräch: "Am Tag der Unterzeichnung beginnt das jüdische Laubhüttenfest. Deshalb können keine Vertreter der Kultusgemeinde daran teilnehmen." An diesem Feiertag beten Juden traditionell für das Wohl und den Frieden aller Völker. "Ich persönlich", sagt Eisenberg zurückhaltend, "bin generell für den interreligiösen Dialog, der auch friedenstiftend wirken kann. Die Entwicklung dieser neuen Institution werden wir aufmerksam verfolgen."