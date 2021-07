Streit um Parkplätze am Küniglberg

Bis zu 1000 Mitarbeiter mehr sollen ab dem Jahr 2020 im ORF-Zentrum am Küniglberg arbeiten – doch wo sollen sie parken? Diese Frage beschäftigt derzeit Bezirkspolitiker sowie Anrainer: "Wenn der ORF seinen Standort erweitert, soll er auf seinem Grund ausreichend Parkplätze schaffen", sagt Bezirksvorsteherin Silke Kobald ( ÖVP). Der ORF kontert, die öffentliche Anbindung werde deutlich verbessert.

"Schon jetzt ist es schwierig, einen Parkplatz zu finden", schildert etwa Lorenz Lechner, der seit rund 15 Jahren am Küniglberg wohnt. Er zeigt Fotos auf seinem Handy, die demonstrieren, dass in der Elisabethallee zuweilen schon in zweiter Spur geparkt wurde. "Daher habe ich eine Petition gestartet, die bereits weit mehr als 100 Menschen unterschrieben haben."