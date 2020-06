Streit um Nachhilfe

Gratis-Nachhilfe für alle Wiener Schüler. Das war das große Thema bei der SPÖ-Klubklausur in Rust. Doch mittlerweile häufen sich die kritischen Stimmen.

Wiens Stadtschulrat Christian Oxonitsch (SP) präsentierte am Mittwoch in einer Aussendung den Fahrplan. Ab Herbst soll es für alle öffentlichen Volksschulen je nach Klassenzahl Förderstunden geben, Standorte mit vielen sozial schwachen Schülern, Kindern mit Lernschwierigkeiten oder Sprachproblemen bekommen zusätzliche Kontingente.

Eine große Zahl der Schüler kommt aber gar nicht erst in den Genuss der Nachhilfe. Denn 42.000 Kinder besuchen in Wien Schulen privater Träger. "Stimmt", sagt Oxonitsch: "Wir haben unser Modell für das öffentliche Schulwesen entwickelt."

Es wird auch so schwer genug, Personal zu bekommen. "Ich weiß nicht, wo die Stadt die angedachten 400 Lehrer herzaubern will", sagt VP-Bildungssprecherin Isabella Leeb. "Wir starten daher im Herbst vorerst mit den Volksschulen, wo wir 200 Lehrer brauchen. Diese haben wir in Form von neuen Lehrern aber auch Mehrstunden", entgegnet Oxonitsch, der hier kein Problem sind.