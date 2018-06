Streit um Ausweichroute: Der 13A findet keine Linie

"250 Unternehmen betroffen"

Viel verträglicher wäre die um einiges breitere Stiftgasse als Ausweichroute. „Das wäre im Sinne der Fahrgäste, der Anrainer, der Radfahrer, der Schulkinder sowie der im Schnitt 12.000 Passanten, die täglich in der Neubaugasse unterwegs sind“, ist Reiter überzeugt.

Diese Variante würde auch den Geschäftstreibenden entgegenkommen, meint Rainer Trefelik von der Wirtschaftskammer: „In der Neubaugasse wären 250 Unternehmen betroffen, in der Stiftgasse 24. Die Neubaugasse entwickelt sich als Einkaufsstraße hervorragend. Gerade deshalb ist es fahrlässig, dies durch die Linienführung eines Autobusses zu gefährden.“

Seitens der Anrainer wünscht man sich von den Wiener Linien eine transparentere Planung und "kein Drüberfahren". "Wir vermissen ein Planungsszenario und Fahrgastprognosen für die zwei Jahre, in denen die U2 gesperrt sein wird", sagt etwa Robert Kasalek, der an der TU als Raumplaner arbeitet und seit 1982 in der Herrmanngasse wohnt.