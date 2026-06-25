Mordprozess nach tödlichem Streit: „Es ist explodiert in mir“

Ein Streit um politische Themen hat am 29. November 2025 einen 49-jährigen Mann in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt das Leben gekostet. Ein 57-Jähriger versetzte ihm mit einem Messer mit einer Klingenlänge von 25 Zentimetern zwei Stiche in den Rücken, wovon einer mit derartiger Wucht geführt wurde, dass er dem Opfer bis ins Herz drang. Der 49-Jährige verstarb am Tatort. Der 57-Jährige bestritt am Donnerstag in seinem Mordprozess am Landesgericht die Tötungsabsicht.

„Ich weiß, ich habe den Mann getötet. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn nur verletzen“, sagte der Angeklagte. Seine Absicht sei es gewesen, dem Bekannten „ins Fettgewebe in der Seite zu stechen“. Verteidiger Zaid Rauf verwies auf die bisherige Unbescholtenheit seines Mandanten, der selbst die Polizei und die Rettung gerufen und im Innenhof auf seine Festnahme gewartet hätte. „Er hat dann auch noch bei der Spurensicherung mitgewirkt“, betonte Rauf. Trotz 2,2 Promille volle Zurechnungsfähigkeit gegeben Die beiden Männer hatten sich in der Wohnung einer gemeinsamen Bekannten getroffen. Alle drei stammten aus dem ehemaligen Jugoslawien. In Form von Bier und Jägermeister wurde reichlich dem Alkohol zugesprochen. Wie später festgestellt wurde, hatte der Angeklagte zum Tatzeitpunkt 2,2 Promille intus. Einem von der Staatsanwaltschaft eingeholten psychiatrischen Gutachten zufolge war der Mann an Alkohol in diesen Mengen gewöhnt und somit bei ihm volle Zurechnungsfähigkeit gegeben.