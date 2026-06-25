Mann bedrohte schwangere Partnerin und schlug ihr in den Bauch
Ein 27-Jähriger soll seine schwangere Partnerin am Mittwoch in Wien-Favoriten geschlagen, in den Bauch getreten und mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht haben. Die 23-Jährige wurde mit zahlreichen Verletzungen und Bauchschmerzen ins Krankenhaus gebracht.
Nachbarn hörten die Schreie und verständigten die Einsatzkräfte, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag. Der Beschuldigte versteckte sich vor der Polizei am Klo, wurde aber gefunden und festgenommen.
Verdächtiger in Haft
Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse nahmen den Tunesier gegen 12.15 Uhr fest. Nach Angaben der Polizei soll es zu der Gewalttat gekommen sein, weil die 23-Jährige von einem anderen Mann schwanger sei. Sie erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich sowie Schürfwunden am Körper und berichtete gegenüber den Einsatzkräften von Bauchschmerzen. Die Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.
Gegen den 27-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in Haft.
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