Mann bedrohte schwangere Partnerin und schlug ihr in den Bauch

Ein 27-Jähriger soll seine schwangere Partnerin am Mittwoch in Wien-Favoriten geschlagen, in den Bauch getreten und mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht haben. Die 23-Jährige wurde mit zahlreichen Verletzungen und Bauchschmerzen ins Krankenhaus gebracht.

Nachbarn hörten die Schreie und verständigten die Einsatzkräfte, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag. Der Beschuldigte versteckte sich vor der Polizei am Klo, wurde aber gefunden und festgenommen.