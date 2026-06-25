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Hinweise erbeten

Jogger in Wien mit Waffe bedroht und ausgeraubt

Drei maskierte Personen haben den 22-Jährigen in Wien-Landstraße überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise.
25.06.2026, 12:18

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Ein 22-jähriger Jogger ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Landstraße von drei maskierten Personen überfallen und beraubt worden. Die Unbekannten stehen im Verdacht, den Mann dabei mit einer Faustfeuerwaffe bedroht zu haben, teilte die Polizei mit. 

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Nach derzeitigem Ermittlungsstand forderten die drei Beschuldigten den 22-Jährigen demnach zur Herausgabe seiner Wertgegenstände auf. Sie raubten ihm Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Fahndung bisher erfolglos

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien laufen. 

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-DW 62800 erbeten.

Landstraße Wien
Agenturen  | 

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