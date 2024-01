Streit mit Messer am Wiener Hauptbahnhof endete mit Festnahme

Die beiden Männer hatten sich Freitagmittag am Hauptbahnhof in Favoriten getroffen. "Im Zuge eines Gespräches soll es zu einem Streit gekommen sein, weil der 34-Jährige dem 36-Jährigen noch Geld geschuldet haben soll", sagte Polizeisprecherin Julia Schick am Samstag. "Plötzlich zückte der 36-Jährige ein Klappmesser und bedrohte den 34-Jährigen." Der Jüngere soll dann versucht haben, in Gegenwehr auf den 36-Jährigen einzutreten. Beim Älteren wurden ein Klappmesser und in seinem Rucksack mehrere originalverpackte Parfums sowie eine originalverpackte Smartwatch gefunden.

