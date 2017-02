Ein Streit unter einem betrunkenen Paar ist am Sonntagabend in Wien-Brigittenau eskaliert. Die Frau attackierte ihren Freund mit einem Küchenmesser. Er musste mit Schnittverletzung am Unterarm in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und nach der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt und aus der gemeinsamen Wohnung weggewiesen.

Gegen 21.00 Uhr wurden die Beamten in die Wohnung des Paares in die Engerthstraße gerufen. Die beiden hatten auswärts und auch zu Hause einiges an Alkohol konsumiert, ehe die Ukrainerin und der Pole in Streit gerieten. Die 45-Jährige fügte dem 52-Jährigen mit dem Küchenmesser eine klaffende Schnittwunde zu, schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Sie wurde wegen absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt, zudem verhängte die Polizei ein Betretungsverbot über die Frau.