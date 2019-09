Streit in Bus eskaliert: Frau tritt auf 81-Jährigen ein

Am Freitag kam es kurz vor Mitternacht zu wüsten Szenen in einem Bus der Wiener Linien in Rudolfsheim-Fünfhaus. Aus ungeklärten Gründen war es während der Fahrt zu einem Streit zwischen einer 42-Jährigen und einen 81 Jahre alten Mann gekommen. Auf Höhe der Lobkowitzbrücke spitzte sich die Auseinandersetzung so zu, dass die Frau den Pensionisten von seinem Sitz zog und auf ihn eintrat.

Polizist verletzt

Mitarbeiter der Wiener Linien riefen sofort die Polizei. Als diese eintraf, weigerte sich die Frau ihren Ausweis herzuzeigen, woraufhin die Beamten beschlossen, sie festzunehmen. Das war aber gar nicht so einfach. Die Randaliererin beschimpfe die Polizisten und schlug einem schließlich mit der Faust ins Gesicht. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt. Mit großer Mühe konnte die Frau dann niedergerungen und festgenommen werden.