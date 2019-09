Mann vor U3 gestoßen: 20-Jähriger soll eingewiesen werden

Mit einem 20-Jährigen, der am 8. Mai 2019 am Wiener Westbahnhof einen Lagerarbeiter vor die einfahrende U-Bahn gestoßen haben soll, muss sich am Montag ein Schwurgericht am Landesgericht für Strafsachen auseinandersetzen. Der Mann kann nicht wegen versuchten Mordes zur Verantwortung gezogen werden - aufgrund einer paranoiden Schizophrenie ist er zurechnungsunfähig und damit nicht schuldfähig.

Von Männern mit Brillen und Kopfhörern verfolgt

Die Staatsanwaltschaft hat in Folge dessen beim Landesgericht einen Antrag auf Einweisung des 20-Jährigen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingebracht. Der 20-Jährige hatte nach seiner Festnahme erklärt, er fühle sich von Männern mit Brillen und Kopfhörern verfolgt. Beides hatte der 35-Jährige getragen, der auf dem Bahnsteig auf die U3 wartete, als er von hinten einen kräftigen Stoß bekam und auf die Geleise fiel.

Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Fahrer der einfahrenden U-Bahngarnitur die Kollision mit dem 35-Jährigen nicht verhindern. Dem Arbeiter wurde der rechte Vorderfuß abgetrennt. Abgesehen davon erlitt er multiple Knochenbrüche.