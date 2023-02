Streit eskalierte: 29-Jähriger bedrohte Paar mit einem Messer

Nachdem sie vor einem Lokal in der Favoritenstraße im gleichnamigen Wiener Bezirk aus unbekannter Ursache in Streit geraten waren, hat ein 29-Jähriger am Mittwochabend einen 17-Jährigen und dessen drei Jahre ältere Begleiterin mit einem Messer bedroht.

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, der Österreicher von der Polizei festgenommen, so die Exekutive am Freitag.