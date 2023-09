Streit auf der Straße hatte Nachspiel: Wohnung wurde verwüstet

Der ursprüngliche Streit hatte demnach am 10. Juni stattgefunden. "Am 12. und 13. Juni sollen die beiden mutmaßlichen Täter in die Wohnung des 41-Jährigen eingebrochen sein, einen Laptop sowie ein Dokument entwendet, Gegenstände mit Lack besprüht sowie den Wasserhahn verstopft und das Wasser aufgedreht haben, wodurch ein massiver Wasserstau zustande kam", schilderte Polizeisprecherin Barbara Gass am Donnerstag.

Dabei sei erheblicher Sachschaden angerichtet worden.