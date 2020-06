Strebersdorf: Das lange Warten auf die Park-and-ride-Anlage

Die grüne Wiese liegt direkt zwischen der Prager Straße und der S-Bahn-Trasse. Für viele ist es nur Brachland, für Walter Bergolth ist es ein langjähriges Ärgernis.

„Noch unter Stadtrat Rudolf Schicker wurde hier 2001 die Errichtung einer Park-and-ride-Anlage geplant“, sagt der ehemalige VP-Bezirksrat. Passiert sei seitdem nichts. Mit dem Resultat, dass rund um die S-Bahn-Station Strebersdorf mehrheitlich Autos mit niederösterreichischem Kennzeichen stehen. Vor allem Lenker aus Langenzersdorf oder Korneuburg parken in Strebersdorf – obwohl es auch in ihren Heimatorten eine S-Bahn-Station gäbe. „Viele wollen oder können sich die zusätzliche Zone, die man bereits in Langenzersdorf für die S-Bahn zahlt, nicht leisten“, sagt Bergolth. Zusätzlich liegt das Grätzel direkt an einer Abfahrt der A22. Die ÖVP will daher am 19. Februar einen Antrag für die Park-and-ride-Anlage einbringen.

Heinz Lehner, SP-Bezirksvorsteher in Floridsdorf, kann sich die Anlage grundsätzlich vorstellen. Allerdings sei dies eine Kostenfrage. „Es kann nicht sein, dass Wien die Park-and-ride-Anlagen für niederösterreichische Pendler zahlt“, sagt Lehner. Er wäre dafür, die Zonengrenzen zu verändern. „So könnten die Menschen in Langenzersdorf oder Korneuburg in die S-Bahn steigen, ohne mehr zu zahlen.“