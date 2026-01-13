Straßenräumung: Trotz Volleinsatz in Wien viele Behinderungen

Der Klimawandel hat dazu geführt, dass - nicht nur in der Bundeshauptstadt Wien - weniger Schnee fällt. Auch Eisregen - wie jener, der heute zu massiven Behinderungen geführt hat, kommt seltener vor.

Laut Geosphere Austria gab es in Wien in den 1950er-Jahren durchschnittlich noch bis zu 50 Tage mit einer geschlossenen Schneedecke. In den 2000er-Jahren hat sich diese Zahl auf 32 reduziert. Grund dafür ist der Klimawandel.

Heute, Dienstag aber stand der Wiener Winterdienst wieder mit der gesamten Mannschaft im Einsatz: 1.400 Mitarbeiter und 281 Räum- und Streufahrzeuge waren heute auf den Straßen unterwegs. „Wir sind im Volleinsatz“, sagt die Sprecherin der MA 48, zu der der Winterdienst gehört. Es sei viel zu tun, aber „es läuft gut“, berichtet sie. „Wir hoffen natürlich, dass es bald aufhört zu regnen“ - und damit die Glatteisbildung ein Ende findet.

Zahl der Einsätze ist rückläufig

Auch wenn heute wieder ein intensiver Tag für den Winterdienst ist, die Zahl der Einsätze pro Winter ist - genauso wie die Schneetage selbst - rückläufig. „Wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet, dann sind die Einsätze deutlich weniger geworden“, sagt die Sprecherin. Schneefall und Glatteisbildung seien heute viel seltener.