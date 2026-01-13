Winterdienst

Straßenräumung: Trotz Volleinsatz in Wien viele Behinderungen

MA48 im Winterdienst mit Schneepflug unterwegs.
Eis und Schnee sorgen in Wien für Behinderungen. Sind wir überhaupt noch auf solche Tage vorbereitet?
Von Josef Kleinrath und Anna Perazzolo
13.01.26, 12:27

Der Klimawandel hat dazu geführt, dass - nicht nur in der Bundeshauptstadt Wien - weniger Schnee fällt. Auch Eisregen - wie jener, der heute zu massiven Behinderungen geführt hat, kommt seltener vor.

Glatteis-Alarm im Osten Österreichs: Dutzende Sturzopfer im Spital

Laut Geosphere Austria gab es in Wien in den 1950er-Jahren durchschnittlich noch bis zu 50 Tage mit einer geschlossenen Schneedecke. In den 2000er-Jahren hat sich diese Zahl auf 32 reduziert. Grund dafür ist der Klimawandel.

Schnee war gestern: In Wien gibt es immer weniger verschneite Tage

Heute, Dienstag aber stand der Wiener Winterdienst wieder mit der gesamten Mannschaft im Einsatz: 1.400 Mitarbeiter und 281 Räum- und Streufahrzeuge waren heute auf den Straßen unterwegs. „Wir sind im Volleinsatz“, sagt die Sprecherin der MA 48, zu der der Winterdienst gehört. Es sei viel zu tun, aber „es läuft gut“, berichtet sie. „Wir hoffen natürlich, dass es bald aufhört zu regnen“ - und damit die Glatteisbildung ein Ende findet.

Zahl der Einsätze ist rückläufig

Auch wenn heute wieder ein intensiver Tag für den Winterdienst ist, die Zahl der Einsätze pro Winter ist - genauso wie die Schneetage selbst - rückläufig. „Wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet, dann sind die Einsätze deutlich weniger geworden“, sagt die Sprecherin. Schneefall und Glatteisbildung seien heute viel seltener.

Gerüstet für Eis und Schnee: Winterdienst steht in den Startlöchern

Heute aber ist einer dieser einsatzreichen Tage. Straßen, Radwege und Fußgängerübergänge müssen vom Winterdienst geräumt werden. Für die Gehsteige dagegen sind die Grundstücks- und Hauseigentümer verantwortlich. Um die Gemeindebauten zum Beispiel kümmere sich Wiener Wohnen.

Mehr Unfälle

Zu spüren bekommen die Wetterlage aber auch die Wiener Krankenhäuser. Am AKH kam es heute zu einem "verstärkten Patientenaufkommen" auf der Unfallchirurgie, berichtet eine Sprecherin.

