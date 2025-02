So marode ist das Wiener Straßenbahnnetz

Man sollte meinen, in der lebenswertesten Stadt der Welt wird so ein Problem rasch beseitigt. Doch es wird nicht Wochen oder Monate dauern, sondern eher Jahre. Denn die Wiener Linien haben derzeit weder Geld noch die Zeit, um dieses Autofahrer-Hindernis in absehbarer Zeit zu beseitigen. Andere, größere Projekte haben Vorrang, heißt es.

"Wien verfügt über das sechstgrößte Straßenbahnnetz der Welt - ein so umfangreiches Netz erfordert regelmäßige Wartung und Modernisierung. Da Straßenbahnschienen mit der Zeit abgenutzt werden, müssen sie in regelmäßigen Abständen erneuert werden", erklärt eine Sprecherin der Wiener Linien.