Strafen-Falle für Parkpickerlbesitzer

"Es wird nicht schärfer kontrolliert, aber effizienter", sagt Wolfgang Schererbauer, Chef der Wiener Parkraumüberwachung. Dass früher Dauerparker in Geschäftsstraßen nicht gestraft wurden, lag an einer kuriosen Kompetenzenaufteilung. Die einstigen Blaukappler kontrollierten zwar, ob es ein Parkpickerl gab, für die Parkdauer in Geschäftsstraßen waren wiederum die Weißkappler zuständig.

Durch die Zusammenlegung der Truppen sind nun 360 Kontrolleure für alle Parkvergehen zuständig, bei den Schulungen wurde zudem auf die Überwachung der Geschäftsstraßen großen Wert gelegt.

Pickerlbesitzer müssen daher mit einer Parkuhr ihre Ankunftszeit nachweisen. Auf der Lerchenfelder Straße liegt an diesem Vormittag nur in einem Auto eine Parkuhr hinter der Windschutzscheibe. "Das gehört einem Freund von mir", erzählt Erhard Plank, der in einem Café neben dem Auto sitzt. Letzte Woche habe der Freund eine Strafe bekommen. "Jetzt hat er eine Parkuhr."