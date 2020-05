Stoßgebete der Ordensspitäler

So schwierig wie jetzt war es noch nie", sagt Michael Heinisch. Der Mann im schwarzen Anzug ist Herr über fünf von acht Wiener Ordensspitälern - öffentliche Krankenhäuser, in denen heute jeder fünfte Wiener behandelt wird. 350.000 Patienten suchen Jahr für Jahr die Ambulanzen der Barmherzigen Brüder und Schwestern, des Göttlichen Heilands und fünf anderer Häuser auf.



Es sind Spitäler, in denen Spitzenmedizin geboten wird, in denen aber auch Menschen versorgt und operiert werden, die sich keine Versicherung leisten können. "Doch nun ist die Belastbarkeitsgrenze unserer Mitarbeiter definitiv erreicht", poltert Heinisch.