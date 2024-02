Stirner trifft Ahorner: „Wienerisch wird überleben, owa …“

KURIER: Wie wurde bei Ihnen zu Hause gesprochen?

Karl Stirner: Wienerisch ist meine allererste Sprache, die Mutter sprach es mit Färbung. In der Kanonenfutterfabrik, also in der Schule, sprach kein Lehrer Dialekt, es gab auch viele Schüler aus bürgerlichen Haushalten mit ihrem „Salettl-Wienerisch“. Bleibender ist bei mir aber sowieso die „Gewebe-Erinnerung“ an die Sprache meines Vaters.

Peter Ahorner: Ich musste zu Hause „schön sprechen“. In der Kaserne hörte ich aber auch die einfachen Soldaten reden. So wie sie sprachen, hat mich das fasziniert. Dafür gab es zu Hause auch die eine oder andere Dedschn (eine Ohrfeige, Anm.), weil ich unbedarft übernommen hab’, was ich gehört hatte. Auch im Gymnasium im ersten Bezirk gab es kein Meidlinger L und kein Wienerisch. Dabei kann man im Dialekt so manches viel schöner ausdrücken.