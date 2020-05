Wiener Linien: Widerstand gegen neue Stimme

1,5 Millionen Euro wurden in das neue Klangbild investiert. Der Start verlief holprig, anfangs war Schneiders Stimme viel zu leise. „Wir haben alles nochmal bearbeiten und einspielen müssen“, sagt Lang. Manche Passagen mussten neu aufgenommen werden, etwa weil die U2-Station „Hardeggasse“ zu sehr nach der „Hadikgasse“ klang. Noch immer beklagen viele, dass die Stimme zu leise sei – „Anderen wiederum ist sie zu laut“, hält der Wiener-Linien-Sprecher dagegen.

Der harsche Befehl „Steigen Sie nicht mehr ein!“, der „Zurückbleiben, bitte“ ablöste, sorgt ebenso für Unmut wie der Hinweis „Seien Sie achtsam! Zwischen Bahnsteig und U-Bahn-Türe ist ein Spalt.“ Zudem wurde „Umsteigen zu den Linien ...“ auf „Umsteigen zu ...“ verkürzt, ärgert sich KURIER-Leser Franz Bittner. „Ich arbeite mit Kindern mit Migrationshintergrund im Lerncafé der Caritas und sehe wie sich die Kinder bemühen, die Sprache korrekt zu lernen“, sagt Bittner, „und dann macht eine öffentliche Einrichtung solche Fehler.“

Die Wiener Linien stehen zu der unsauberen Sprache, Verständlichkeit stehe an oberster Stelle: „Aus dem Grund kann es vorkommen, dass Sätze grammatikalisch nicht einwandfrei korrekt sind. Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, können die Durchsagen so leichter verstehen“, heißt es in einem Mail an Bittner.

Das alles wäre nie passiert, wäre Kaida noch Sprecher, glauben seine Fans. Sie haben Facebook-Gruppen wie „Wir wollen Franz Kaida zurück“ gegründet. Der Angesprochene sieht das Thema gelassen. „Natürlich freut einen diese Form der Anerkennung“, sagt Kaida, „aber überall im Leben gibt es Veränderung. Das ist zu akzeptieren.“