Stephansplatz: Mozarts sind weg, Rikschas nehmen Platz ein

Die Mozartverkäufer wurden vom Stephansplatz verbannt, es bilden sich keine Menschentrauben mehr und der Platz ist frei. So dürfte sich das die Stadt zumindest vorgestellt haben, als präsentiert wurde, dass Mozartverkäufer nicht mehr auf allen Plätzen in der Inneren Stadt stehen dürfen – unter anderem am Stephansplatz. Der KURIER hat berichtet. Dieser Vorstellung ist die Realität aber nicht gerecht geworden: Die Mozartverkäufer haben den Stephansplatz zwar geräumt, ihre frei gewordene Stelle wurde aber sofort wieder besetzt. Von Rikschas und Fahrradtaxis.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Perazzolo Halten und Parken in der Fußgängerzone ist derzeit erlaubt.

Großer Handlungsbedarf Zahlreich stehen die Gefährte am Stephansplatz. Zum Ärger von vielen: „Zahlreiche Beschwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern zeigen, dass der Handlungsbedarf groß ist“, heißt es aus der Bezirksvorstehung Innere Stadt auf KURIER-Nachfrage. Derzeit erlaubt es die Straßenverkehrsordnung, dass Fahrräder in Fußgängerzonen Halten und Parken, sofern Fußgänger und der übrige Verkehr dadurch nicht behindert werden. In der Praxis beobachte der Bezirk aber – und das decke sich mit Zuschriften von Bewohnern, heißt es – dass diese Regelung von „gewerblich genutzten Rikschas ausgenutzt wird“. Vor allem rund um den Stephansplatz habe die Zahl der Rikschas deutlich zugenommen. Dazu kommt, dass diese zum Teil die geltenden Bestimmungen in der Fußgängerzone nicht einhalten würden, heißt es von der Bezirksvorstehung. So werde etwa die Fußgängerzone befahren, obwohl das laut derzeitiger Regelung nicht erlaubt sei. Abgestellte Rikschas würden aber auch immer wieder den Verkehr behindern.

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