Wiener Mozartverkäufer: Ab Juli 700 Euro an Strafe

Weniger als zwei Wochen dürfen die „Mozartverkäufer“ noch stehen. Dann müssen sie den Stephansplatz, die Kärntner Straße, den Herbert-von-Karajan-Platz und den Graben räumen. Zwar gilt das Verbot seit 8. Mai, die Genehmigungen der Betreiber laufen aber erst mit Juni aus. Der KURIER berichtete.

Grund für das Verbot soll die steigende Zahl an Beschwerden von Passanten und Touristen über das „aufdringliche Verhalten der Verkäufer“ sein. Auch gebe es bei Kontrollen immer wieder Regelverstöße. „Wir haben jetzt die Zonen mit den größten Missständen ausgewählt“, erklärt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Falls sich das Problem in der Innenstadt verlagere und neue Bereiche betroffen sein sollten, könne man die Zonen auch ausweiten.

Strenge Kontrollen

Die Kontrollen werden von der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien durchgeführt. Insbesondere jetzt am Anfang soll mit Schwerpunktaktionen das Verbot kontrolliert werden. Eine Verordnung mit Beschränkungen für die Ticketverkäufer gab es bereits 2021. Laut Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, wurden seitdem aber zahlreiche Verstöße verzeichnet.