Steinhof-Gründe: "Der Anfang vom Ende"

Karl Melber ist sauer. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern schreitet der Wiener über die altehrwürdigen Gründe der Baumgartner Höhe in Wien-Penzing. "Es ist der Anfang vom Ende", sagt Melber. Der Wiener geht vorbei an Baggern und vorbei an alten Pavillons. Im Hintergrund spiegelt die goldene Kuppel der berühmten Kirche am Steinhof das Sonnenlicht.



Was Melber und die Mitkämpfer der "Plattform initiativer Bürger" so ärgert: Seit Tagen wird dem Ost-Areal auf der Baumgartner Höhe ein neues bauliches Gesicht verpasst. 600 Wohnungen und ein medizinisches Zentrum sollen entstehen. "Und den Bürgern werden jegliche Informationen vorenthalten. Hier wird ein historisch wertvolles Ensemble zerstört", poltert Melber.



Nur nach und nach gelangen Details an die Öffentlichkeit. Fix ist, dass die Vamed ein neues, 34 Mio. Euro teures Reha-Zentrum baut. Auf 2500 sollen gläserne Pavillons mit 152 Betten errichtet werden. Auch eine 600 Quadratmeter große, teils unterirdisch angelegte Schwimmhalle ist geplant.



Die stadteigene Wohnbaugesellschaft Gesiba lässt 2012 wiederum die Bagger auffahren, um 600 Wohnungen zu bauen. Details werden erst im Herbst präsentiert. 8,9 Mio. Euro zahlte die Gesellschaft für 26.000 Quadratmeter Fläche. Darüber hinaus hat sie sich ein Vorkaufsrecht für weitere 36.000 Quadratmeter gesichert.