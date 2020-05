Steinhof: 2016 fahren die Bagger auf

Gemeinsam mit der NGO "Alliance for Nature" (AfN) will man nun einen "Heritage Alert" an die Beratungsgremium der UNESCO, Icomos, melden. "Das Otto-Wagner-Spital erfüllt gleich mehreren Kriterien der UNESCO-Welterbe-Richtlinien und ist prädestiniert, zum Welterbe erklärt zu werden", sagt AfN-Generalsekretär Christian Schuhböck, der am Mittwoch eine dazugehörige Studie präsentieren wird. Auch eine Briefmarke wird aufgelegt.

Die Zeit des Handelns wird knapp: "Wir sind derzeit mit der Entwurfsplanung beschäftigt", sagt Gesiba-Geschäftsführer Ewald Kirschner. Kommt die Baubewilligung von der Stadt rechtzeitig, könne man über dem Sommer die Einreichplanung fertigstellen. Kirschner: "Geplanter Baubeginn ist Ende des ersten Quartals 2016."

Den besorgten Bürgern bleibt ein letzter Sommer: "Wir kämpfen weiter, mit allen legalen Mitteln", sagt Carola Röhrich.