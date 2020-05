Steine der Erkenntnis

Beinahe wäre der zweitgrößte Meteorit der Welt im vergangenen Juni vor dem Museum Fridericianum im deutschen Kassel gelandet. Die Leiterin der weltweit tonangebenden Kunstschau „ Documenta 13“, Carolyn Christov-Bakargiev, wollte den Himmelskörper „ El Chaco“ aus Argentinien zur Kunstschau bringen lassen.

Der Transport scheiterte am Protest der dortigen Bevölkerung – doch die Idee der Kuratorin formte doch die Perspektive der Ausstellung. Der Himmelskörper diente als Impulsgeber, um über Zeit, die Beständigkeit von Dingen und Bezugspunkte des Daseins nachzudenken. Auch die Künstlerin Katie Paterson stellte zuletzt im Wiener Kunstraum „Bawag Contemporary“ den Bronze-Abguss eines Meteoriten aus – hier ging es ebenfalls um kosmische Dimensionen und die relativ kurze Haltbarkeit irdischer Denkmäler.

Drastischer ging es da der italienische Künstler Maurizio Cattelan an: In seinem Werk „La Nona Ora“ ließ er eine lebensechte Figur Papst Johannes Pauls II. von einem Himmelskörper niederstrecken. Ebenfalls 1999 wurde dem Wiener MuseumsQuartier ein Meteorit als Grundstein eingesetzt. Heute bindet die „Meteoriten-Passage“ das Kulturareal an das benachbarte NHM an – mit einem Original-Himmelskörper und literarischen Texten.