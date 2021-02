Startschuss für Kinder-Grätzel-Rallys in jedem Bezirk

Wer war Johannes Kepler vom Keplerplatz? Wie kürzt man die Wirtschaftsuniversität im 2. Bezirk ab? Ist das Wasser des Brunnen im 9. Bezirk trinkbar oder nicht? Welches Fabeltier befindet sich auf dem Torbogen des städtischen Jörgerbads im 17. Bezirk? Entdecke die ungewöhnlichen Spielgeräte am Wallensteinplatz und probiere sie kurz aus! Wie funktioniert die Sonnenuhr in Schönbrunn?

Zu Fuß auf Schnitzeljagd

Auch ältere Generationen können sich noch an die Herausforderungen der sogenannten "Schnitzeljagd" erinnern. Bei diesem Geländespiel geht man Hinweisen auf der Straße und in der Natur nach, um am Ende an einen anderen Ort zu gelangen und das Rätsel zu lösen. Fernab von einem Bildschirm muss man immer wieder Antworten zu kniffligen Fragen finden. Man tritt in einen Dialog mit seiner Umwelt. Genau nach diesem Prinzip funktionieren auch die 23 Grätzel-Rallyes, die nun von der Mobilitätsagentur online gestellt wurden.

Schöne Beschäftigung: Nicht umsonst, aber gratis

Die Unterlagen für die Schnitzeljagd können Eltern oder Interessierte auf der Internetseite www.diestadtunddu.at kostenlos herunterladen. Die Touren durch die Bezirke dauern jeweils rund 60 Minuten und sind äußerst kurzweilig - für Kinder und Erwachsene (siehe Fragen oben).

Ursprünglich plante die Mobilitätsagentur drei Boxen als Unterrichtsmaterial für Volksschul-Pädagogen (2. oder 3. Klasse). "Leider konnten durch den Lockdown nur wenige Lehrer die Boxen mit Materialien und Übungen an der frischen Luft zum 'Fußweg, Schulweg und Radweg' nützen", heißt es. Jetzt werden die Grätzel-Schnitzeljagden online zur Verfügung gestellt.

Die Boxen können zwar nicht direkt versendet werden und liegen auch nicht zum Abholen auf, aber Eltern können das Material selbst ausdrucken oder online, zum Beispiel auf einem Tablet, während eines Spaziergangs abrufen.