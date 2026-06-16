Vom Start-Up zum Unternehmen

Die Geschäftsidee ist da. Das Produkt funktioniert. Die ersten Kunden interessieren sich dafür. Eigentlich müsste das der Moment sein, in dem für junge Unternehmen alles leichter wird. Tatsächlich beginnt für viele Gründer genau dann die schwierigste Phase.

So auch für Stefan Reichlin-Meldegg. Gemeinsam mit Peter Scheuermann und der Technischen Universität Wien entwickelte er „LuMe“: ein 360-Grad-Leuchtsystem für Fahrradfahrer, mit dem Fokus auf die Sicherheit von Kindern, um Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden. Ursprung der Idee war ein fast passierter Unfall von Reichlin-Meldegg mit seiner Tochter. Die Gründung sei zwar geschafft, trotzdem stehe LuMe erst am Anfang. „Man entwickelt ein Produkt und glaubt, das Schwierigste hinter sich zu haben. In Wahrheit fangen viele Fragen erst dann an“, erzählt Stefan Reichlin-Meldegg.

Hilfe beim Wachstum

Denn für neue Unternehmen ist die größte Herausforderung oft nicht die Entwicklung einer Innovation, sondern deren Vermarktung: Kunden finden, Vertrieb aufbauen, Finanzierung sichern. Genau dort soll der „Growth Navigator“ der Wirtschaftsagentur Wien ansetzen. Das neue Programm begleitet Unternehmen in der Phase zwischen erfolgreicher Gründung und nachhaltigem Wachstum.

„Wir haben jedes Jahr mehr als 10.000 Gründungen, das funktioniert in Wien sehr gut. Aber ein stabiles Unternehmen aufzubauen, das Gewinne macht und wachsen kann, das ist die eigentliche Herausforderung“, sagt Gabriele Tatzberger, Leiterin „Gründen & Start-Ups“ der Wirtschaftsagentur Wien. „Es geht darum, den Marathon zu bewältigen und Etappe für Etappe erfolgreich zu schaffen.“

Der Growth Navigator richtet sich an Unternehmen, die bereits ein marktfähiges Produkt entwickelt haben und Wachstumspotenzial mitbringen. Eine Jury entscheidet über die Aufnahme. Zehn bis fünfzehn Unternehmen werden pro Jahr begleitet.