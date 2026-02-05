Gründungsboom in Wien: so viele neue Unternehmen wie noch nie

Allzu rosig ist die wirtschaftliche Lage nicht. Woran man den vorherrschenden Pessimismus aber nicht erkennen kann, ist die Anzahl der Neugründungen in Wien. Im Gegenteil, im vergangenen Jahr haben so viele den Schritt ins Unternehmertum gewagt wie noch nie. Laut Wirtschaftskammer Wien wurden 2025 fast 11.000 Unternehmen aus der Taufe gehoben. Das sind sogar 9,2 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr, wo mit 10.072 Neugründungen erstmals die 10.000er-Marke geknackt worden war. „Nirgends werden jedes Jahr so viele neue Unternehmen gegründet wie in Wien“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien (WKW). „Das beweist eindrucksvoll, wie attraktiv unser Standort für Menschen mit Ideen, Mut und Unternehmergeist ist. Wien ist der beste Platz für Wirtschaftstreibende und die, die es werden wollen.“

Wirtschaftliche Effekte Zwar gab es mit einem Plus von 17,2 Prozent großen Zuwachs im Bereich „Information und Consulting“, in den auch viele IT-Unternehmen fallen, die meisten Neugründungen passieren aber im Bereich Gewerbe und Handwerk. Rund ein Drittel gründete in diesem Segment. Die wirtschaftlichen Effekte sind jedenfalls nicht zu vernachlässigen, wie die WKW vorrechnet: Durch die Neugründungen wurden 13.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, 632 Millionen Euro an Steuern und Abgaben gezahlt und eine direkte Wertschöpfung von 895,8 Millionen Euro erzeugt, was 0,84 Prozent der gesamten Wertschöpfung in Wien entspricht.

Tipps für alle, die gründen wollen Wer sich den Traum von einem eigenen Unternehmen erfüllen will, hat in Wien mehrere Möglichkeiten, um sich unterstützen zu lassen: Beim Gründerservice der Wirtschaftskammer Wien (Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien) kann man sich persönlich oder telefonisch beraten lassen. Zudem gibt es Veranstaltungen zum Austausch im kleinen Kreis oder Video-Angebote mit nützlichen Tipps. Alle Angebote finden Sie auf wko.at/wien/gruendung.

Vormerken kann man sich auch die Österreichischen Gründungstage, die heuer am 11. März mit einem Online-Event starten. Angekündigt sind „Experten-Talks und spannende Insiderinformationen“. In den Tagen danach gibt es Workshops. Programm und Anmeldung: wko.at/gruendung/gruendungstage.

Bei der Wirtschaftsagentur Wien kann man sich ebenfalls beraten lassen. Außerdem lohnt es sich, einen Blick auf die angebotenen Förderungen zu werfen.

Bis 28. Februar läuft etwa die Einreichphase für ein Gründungsstipendium. Alle Infos auf: wirtschaftsagentur.at/gruenden-und-durchstarten-in-wien.

Wenn man die vor- und nachgelagerten Bereiche dazu zählt, ergibt sich ein gesamter Wertschöpfungseffekt von 1,5 Milliarden Euro. Der durchschnittliche Gründer in Wien ist jung, nämlich 36,1 Jahre alt; die meisten Gründer, rund ein Drittel, sind 30 bis 40 Jahre alt. Auch die Motive wurden von der WKW abgefragt. Demnach wollen fast drei Viertel ihre Zeit- und Lebensgestaltung flexibler organisieren. Fast ebenso viele, 72,3 Prozent, möchten lieber ihr eigener Chef sein. Knapp 60 Prozent sind davon überzeugt, dass sie die Verantwortung, die sie zuvor im Angestelltenverhältnis getragen haben, im eigenen Unternehmen besser einbringen können. „Selbstständigkeit und sich in Wien mit einem Unternehmen auf die eigenen Beine zu stellen, ist vor allem für junge Menschen sehr attraktiv, was unseren Wirtschaftsstandort zusätzlich positiv beeinflusst“, sagt Ruck.