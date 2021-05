Die Info-Mitarbeiterin eine Station davor teilt diesen Erfahrungsbericht jedoch nicht: „Die Leute tun sich noch schwer. Wir bekommen schon viel Frust ab.“

Auch Öffi-Nutzerin Julia ist montagmorgens nicht unbedingt angetan von der Umstellung. Sie arbeitet im 7. Bezirk und steigt beim Volkstheater aus. Weil die U2Z aber am Ring fährt und nicht auf üblicher Höhe der U2-Strecke, verlängert sich ihr Arbeitsweg.

Die U2 verläuft bis zum Schottentor unter der Oberfläche des Rings, biegt dann aber auf die Universitätsstraße ab und fährt parallel zum Ring in einem größeren Bogen weiter bis zum Karlsplatz. Um die 350 Meter kann die Bim U2Z also von den ursprünglichen Stationen der U2 abweichen, was zu längeren Fußwegen führen kann.