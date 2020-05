Aufstehen, Paddel richten, weiterfahren

Lach

Abgesehen von Samstag sind die Wiener Stand-Up-Paddler aber nicht auf der Donauinsel, sondern rund ums Gänsehäufel zu finden. Vor vier Jahren eröffneteMario Lach dort das erste SUP-Center . Warum? "Weil es der ideale Einstieg in die Wassersportszene ist, weil es eine ganz andere Perspektive auf dem Wasser ermöglicht und weil es jeder in zehn Minuten lernen kann", sagt. Aufs Surfboard stellen, Paddle in die Hand – und schon sei man bereit, die kleinen Kanäle der Alten Donau zu erkunden. Für die drei Kilometer lange Runde ums Gänsehäufel brauchen Anfänger im Schnitt eine Stunde. Der Rekord liegt bei 18 Minuten.