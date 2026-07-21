438 Anrufe an einem Tag: 88-Jährige wegen Stalkings angeklagt

Frau E. telefoniert gerne. Egal ob am Festnetz oder am Handy. An einem Rekordtag griff die 88-jährige Wienerin gar 438-mal zum Telefon. Das weiß man deshalb so genau, weil die betagte Dame am Dienstag im Landesgericht für Strafsachen in Wien wegen Stalkings, gefährlicher Drohung und Nötigung angeklagt ist. Allerdings: Zum Prozess erscheint die ehemalige Sekretärin nicht. Tags zuvor hatte sie ihre Anwältin informiert, dass sie einen Kreislaufkollaps gehabt habe. Seither ist sie nicht mehr erreichbar und hat die Wohnungstür verriegelt.

„Sie ist eine nette, alte Dame, die schwer dement ist“, versucht die Anwältin zu beschwichtigen. Außerdem, so ergänzt sie, leider schwerhörig. Richterin Nicole Baczak reicht das nicht: „Seit einem Jahr wird gestalkt. Das ist nicht zumutbar. Entweder wir lösen das gemeinsam oder ich löse das Problem.“