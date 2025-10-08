"Abgrundtief grauslich": Haftstrafe für Stalker nach Psychoterror

Von Justizwachebeamten begleitet und in Handschellen betritt der Angeklagte am Donnerstag den Verhandlungssaal im Landesgericht St. Pölten . Früher in einer Leitungsfunktion an einer renommierten Bildungseinrichtung in der Landeshauptstadt tätig, ist er nun im Gefängnis für Arbeiten aller Art zuständig.

Die Opfer seiner Taten dürften froh sein, dass sich der 43-Jährige seit Monaten hinter Gittern befindet, denn die psychische Belastung war für sie enorm.

Perfider Plan

Es gibt viele Anklagepunkte gegen den Mann. Es geht unter anderem um beharrliche Verfolgung, Sachbeschädigung, Brandstiftung und gefährliche Drohung. Der Mann soll besonders perfide vorgegangen sein – er war nicht nur Täter, er machte sich auch zum Opfer.

Dann erzählt er die ganze bizarre Geschichte, die selbst erfahrene Ermittler fassungslos machte.

Auslöser, so der Angeklagte, sei die Liebe zu einer Mitarbeiterin gewesen. Man habe Zeit miteinander verbracht, sich unzählige Nachrichten geschrieben. Allerdings war diese Liebe nur einseitig. Die Frau mochte ihn, aber nicht mehr. Dazu kam, dass sie schließlich jemanden kennenlernte – einen Partner, mit dem sie tatsächlich eine Bindung eingehen wollte.

GPS-Sender angebracht

Das verkraftete der 43-Jährige nicht, und er schmiedete einen Plan. Er stellte der Frau und ihrem Freund nach, gab aber gleichzeitig vor, selbst verfolgt zu werden. Er brachte an ihrem Auto einen GPS-Sender an – an seinem aber auch. So wollte er mit ihr ebenfalls eine Bindung eingehen: Du wirst verfolgt, ich auch.

"Es hat auch ganz gut funktioniert, aber es war natürlich wie in einem schlechten Theater“, gab der Angeklagte, der laut einer Gutachterin an einer Persönlichkeitsstörung leidet, beim Prozess zu Protokoll.