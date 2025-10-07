Gemeinde entsetzt: Vandalen beschädigten Holzskulpturen in NÖ

Großer Ärger bei den Gemeindeverantwortlichen von Weinburg im Bezirk St. Pölten: Am ersten Oktoberwochenende ist es beim Kunstbahnhof Klangen zu einem Fall von Vandalismus gekommen.

Unbekannte Täter beschädigten zwei dort aufgestellte Holzskulpturen mutwillig und richteten dabei erheblichen Sachschaden an. "Schaden ist beträchtlich" Nach Angaben der Gemeinde wurden bei einer der Figuren die Hände abgeschlagen, die zweite Skulptur wurde verunstaltet. Der Schaden an den Kunstwerken sei beträchtlich.