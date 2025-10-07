Gemeinde entsetzt: Vandalen beschädigten Holzskulpturen in NÖ
Großer Ärger bei den Gemeindeverantwortlichen von Weinburg im Bezirk St. Pölten: Am ersten Oktoberwochenende ist es beim Kunstbahnhof Klangen zu einem Fall von Vandalismus gekommen.
Unbekannte Täter beschädigten zwei dort aufgestellte Holzskulpturen mutwillig und richteten dabei erheblichen Sachschaden an.
"Schaden ist beträchtlich"
Nach Angaben der Gemeinde wurden bei einer der Figuren die Hände abgeschlagen, die zweite Skulptur wurde verunstaltet. Der Schaden an den Kunstwerken sei beträchtlich.
Die Gemeinde hat Anzeige bei der Polizei erstattet und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. „Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich direkt an die Polizeiinspektion oder an die Gemeinde Weinburg zu wenden“, heißt es aus dem Gemeindeamt.
