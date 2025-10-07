Bezirk St. Pölten

Gemeinde entsetzt: Vandalen beschädigten Holzskulpturen in NÖ

46-219264213
In Weinburg hackten Vandalen einer Figur die Hände ab, eine weitere wurde ebenfalls beschädigt. Nun hofft man auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Von Johannes Weichhart
07.10.25, 16:15
Kommentare

Großer Ärger bei den Gemeindeverantwortlichen von Weinburg im Bezirk St. Pölten: Am ersten Oktoberwochenende ist es beim Kunstbahnhof Klangen zu einem Fall von Vandalismus gekommen.

Versuchte Vergewaltigung in NÖ: Polizei sucht diesen Mann

Unbekannte Täter beschädigten zwei dort aufgestellte Holzskulpturen mutwillig und richteten dabei erheblichen Sachschaden an.

"Schaden ist beträchtlich"

Nach Angaben der Gemeinde wurden bei einer der Figuren die Hände abgeschlagen, die zweite Skulptur wurde verunstaltet. Der Schaden an den Kunstwerken sei beträchtlich.

Von Alkolenker gerammt: Spendenaufruf nach Tod einer jungen Bikerin

Die Gemeinde hat Anzeige bei der Polizei erstattet und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. „Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich direkt an die Polizeiinspektion oder an die Gemeinde Weinburg zu wenden“, heißt es aus dem Gemeindeamt.

(kurier.at)  | 

Kommentare