Versuchte Vergewaltigung in NÖ: Polizei sucht diesen Mann
Nach einer versuchten Vergewaltigung auf einem unbeleuchteten Feldweg in Klangen, einer Ortschaft in Weinburg (Bezirk St. Pölten), ist am Dienstag ein Phantombild veröffentlicht worden.
Das Opfer hatte bei der Tat am 27. September gegen 23.00 Uhr heftige Gegenwehr geleistet und weglaufen können, die junge Frau wurde laut einer Aussendung leicht verletzt. Hinweise zur Ausforschung des Täters werden an die Polizeiinspektion Ober-Grafendorf unter der Telefonnummer 059133-3160 erbeten.
So sah der Verdächtige aus
Der Täter wurde als beleibt und 1,72 bis 1,78 Meter groß beschrieben. Der Mann habe dunkle kurze Haare, einen gebräunten Teint, eine große Nase und anliegende Ohren. Bekleidet war der Gesuchte u. a. mit einer schwarzen Bomberjacke in Lederoptik und dunklen Jeans. Er soll in einer Fremdsprache gesprochen haben.
