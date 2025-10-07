Versuchte Vergewaltigung in NÖ: Polizei sucht diesen Mann

Nach einer versuchten Vergewaltigung auf einem unbeleuchteten Feldweg in Klangen, einer Ortschaft in Weinburg (Bezirk St. Pölten), ist am Dienstag ein Phantombild veröffentlicht worden.

Das Opfer hatte bei der Tat am 27. September gegen 23.00 Uhr heftige Gegenwehr geleistet und weglaufen können, die junge Frau wurde laut einer Aussendung leicht verletzt. Hinweise zur Ausforschung des Täters werden an die Polizeiinspektion Ober-Grafendorf unter der Telefonnummer 059133-3160 erbeten.