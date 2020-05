Städtische Hallenbäder als Loch ohne Boden

Es ist ein Aushängeschild der Wiener Bäderlandschaft: Das Amalienbad in Favoriten mit seiner Art-déco-Ausstattung, das Ende 2012 nach einer Generalsanierung wieder seine Tore öffnete.

Weniger prächtig ist allerdings die wirtschaftliche Situation des Hallenbads: 2013, also bereits nach der Wiedereröffnung, nahm das Bad knapp 790.000 Euro ein. Dem gegenüber stehen 6,9 Mio. Euro an Kosten. Ergibt einen Kostendeckungsgrad von mageren 11,42 Prozent. Das geht aus der Antwort einer Anfrage der ÖVP an den zuständigen Stadtrat Christian Oxonitsch hervor.

Damit liegt das Amalienbad von allen städtischen Hallenbädern an letzter Stelle. Im Schnitt kommen alle fünf zusammen aber auch gerade einmal auf 17,9 Prozent Kostendeckungsgrad. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, muss den Rest die Stadt zuschießen. Für die fünf Hallenbäder waren das 2013 mehr als 15,6 Millionen Euro.