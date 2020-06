Stadtschulrat weiß seit Monaten von Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs

Mag. S. soll den Schüler in seinem Dienst- und Schlafraum sexuell missbraucht haben. Der Lehrer, der auch Gemeinderat in Niederösterreich ist, stellte den Missbrauch im KURIER-Interview nicht explizit in Abrede und überlegt nach eigenen Angaben, die geforderte Schadenersatzsumme von 140.000 Euro aufzubringen.

Der Stadtschulrat hat erst nach den KURIER-Berichten über die Missbrauchsvorwürfe – also rund sechs Monate, nachdem der Behörde die Anschuldigungen bekannt geworden waren – mit dem Lehrer gesprochen. „Er sagt, dass sein KURIER-Interview nicht der Wahrheit entspricht“, erklärt die Wiener Landesschulinspektorin Waltraud Mori. Das Gymnasium an dem Mag. S. seit 1988 tätig ist, wurde in den vergangenen Monaten nicht eingehend über die Vorwürfe informiert. „Ich weiß nichts davon“, sagt die Direktorin des Gymnasiums vor zwei Wochen auf die Frage, ob ihr bekannt sei, dass es ein Missbrauchsverfahren gegen einen ihrer Kollegen gebe. „Wir haben in der Schule im Jänner nachgefragt, ob gegen einen Lehrer Beschwerden vorliegen“, meint hingegen Landesschulinspektorin Mori. „Uns wurde gesagt, es liegt nichts vor.“ Zudem sei der Stadtschulrat mit dem zuständigen Richter in ständigem Kontakt. „Er wird uns informieren, sobald Umstände bekannt werden, die Handlungsbedarf für den Stadtschulrat ergeben.“