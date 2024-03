Stadtrechnungshof: „Wettbewerb eingeschränkt“

Die Wohnanlage "Wildgarten" in Meidling ist der zweite Gemeindebau der neuen Generation. Davor hatte sich die Stadt Wien 15 Jahre lang aus dem Wohnbau zurückgezogen. Die 2021 fertiggestellte Anlage umfasst 123 Wohnungen mit insgesamt 7.500 m2 Wohnfläche. Nun hat der Stadtrechnungshof (StRH) das Projekt geprüft.

Ausgeschrieben wurde es 2015 von der WIGEBA, einer Enkeltochter von GESIBA und Wiener Wohnen; mit der Abwicklung der Ausschreibung beauftragte sie eine unabhängige Anwaltskanzlei – „auch aus der Überlegung, dass sich die GESIBA als Bieterin am Vergabeverfahren beteiligen sollte“, wie es im RH-Bericht heißt. Tatsächlich war es nur die GESIBA, die sich am Vergabeverfahren beteiligte. So etwas hat immer eine schlechte Optik.