Stadtpark Atzgersdorf eröffnet mit Gedenken an eine Mörderin

Anders als in anderen neu eröffneten Parks, müssen die Bäume nicht erst wachsen. „Der Altbaumbestand ist hier etwas ganz Besonderes“, sagt Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ). Rund 300 Bäume gibt es, 26 davon wurden neu gepflanzt. Schatten gibt es also genug. Das vom Bezirk ersehnte Ausflugslokal ist dafür noch nicht, verwirklicht, aber es „laufen vielversprechende Gespräche“, so Bischof.

Denkmal für Theresia Kandl

Neben dem Parkeingang auf der Breitenfurter Straße findet sich noch eine andere Besonderheit: Ein Denkmal erinnert an Theresia Kandl. Die 1785 in Atzgersdorf geborene Frau wurde im Alter von 23 zum Tode verurteilt, weil sie ihren Ehemann mit einer Axt erschlagen hatte. Als erste und einzige Frau wurde sie an der Hinrichtungsstätte „Spinnerin am Kreuz“ am 16. März 1809 öffentlich gehängt – angeblich war das ein großes Publikumsspektakel.

Warum einer Mörderin ein Denkmal gesetzt wurde, ist nicht ganz klar. Es könnte, so lauten die Gerüchte, daran gelegen haben, dass Kandl außergewöhnlich schön war. Außerdem dürfte ihre Familie reich gewesen sein – und sie zudem unter der Gewalt des Gatten gelitten haben. Die Wahrheit liegt in der Vergangenheit begraben.