Stadthallenbad: Licht am Ende des Tunnels

Warum es zu einer mehrmonatiger Verzögerung gekommen ist, wird unterschiedlich argumentiert. Es sei eine Summe von vielen kleinen Problemen, hieß es im Vorfeld. Der Sportstadtrat erklärt die Verzögerung auch damit, dass etwa die speziellen Noppenfliesen für den Boden nicht sofort lieferbar gewesen seien.

„Eigentlich gab es einen wesentlichen Grund“, sagt hingegen Architekt Georg Driendl, den Stahlbeton unter dem Becken. „Das Becken war undicht, so ist aggressives, chlorhaltiges Wasser an die Betondecken gelangt.“ Daher mussten 8000 Quadratmeter Stahlbeton komplett saniert werden. Während der Sanierung konnte auch nicht weitergearbeitet werden. „Aber jetzt ist alles perfekt.“ Bis auf einige fehlende Abdeckblenden und den niedrigen Wasserstand zeigt sich das Bad in der Tat in einem sehr freundlichen Zustand.

Die Veränderungen werden aber nur Kennern des Stadthallenbads auffallen, wie etwa der neue 3-Meter-Turm mit zwei Sprungbrettern für Synchronspringer. Auch die Garderoben, der Wellness-Bereich und die Gastronomie wurden saniert, alle Zugänge sind nun barrierefrei ausgeführt. Am auffälligsten ist der neue Eingang in der Hütteldorfer Straße, an dem derzeit noch Handwerker mit Spachtelarbeiten beschäftigt sind.



Die größte Veränderung geschah aber im Bauch des Bades. Die Wasseraufbereitung entspricht jetzt dem neuesten Stand der Technik. So konnte der Verbrauch an Energie deutlich gesenkt werden, der Wasseraustausch wurde stark verbessert. Jetzt fehlen nur noch die Schwimmer.