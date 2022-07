Stadtgeschichte: Warum Wien aussieht, wie es aussieht

Es handle sich dabei um eine sehr spannende Quellengattung, sagt Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ). Der Grund: Anhand dieser Baukonsense lässt sich einiges über die gesellschaftliche Entwicklung und das Zusammenleben ablesen – so findet man Informationen über Raumaufteilung oder Raumfunktion in Privathäusern oder auch in Gewerbebetrieben. Man erhält also „wichtige Auskünfte zu sozial-, alltags- und wirtschaftsgeschichtlichen Themen“, so Kaup-Hasler.

Ein Baukonsens von 1760 zeigt zum Beispiel den Wandel von eher typisch bäuerlich geprägten Vorstadthäusern hin zum Bürgerhaus des 18. Jahrhunderts, sogar die damals verwendeten Kachelöfen sind eingezeichnet.