Wiener können Sanierungswünsche auf neuer Website deponieren

Wenn sich Michael Ludwig "Kottan ermittelt" anschaut, fühlt er sich bestätigt. "Denn seit den frühen 80ern hat sich viel getan", sagt der Wohnbau-Stadtrat in Anspielung auf die "sanfte Stadterneuerung" und insbesondere auf die 30 Blocksanierungen, die während seiner Amtszeit in Angriff genommen wurden. (Insgesamt wurden in den vergangenen 25 Jahren 94 beauftragt.)

Unter dem Motto "Wir machen Wien (noch) schöner" sollen die Bürger jetzt mehr in die sanfte Stadterneuerung involviert werden: Über die Homepage www.wohnen.wien.at können Wiener, die im Bezug auf ein Gebäude Sanierungs- oder Verschönerungswünsche haben, ab sofort mit der Stadt in Kontakt treten. Im Wohnbauressort wird man den Usern beantworten, ob bzw. wann eine Renovierung geplant ist – oder aus welchen Gründen nichts passieren wird.

Wer Anfragen, Wünsche oder Kritik deponieren will, muss sich registrieren. Erst dann kann die Adresse des betreffenden Objekts bekannt gegeben oder ein Foto hochgeladen werden. Nach Nennung des Anliegens werde man versuchen "binnen zwei bis drei Tagen" zu antworten, verspricht Peter Neundlinger, Geschäftsführer des Wohnservices Wien.

Die meisten Informationen werde es voraussichtlich rund um stadteigene bzw. von der Stadt geförderte Projekte geben. "Bei Privaten stoßen wir rasch an Grenzen", verwies Neundlinger auf Datenschutz-Vorgaben. Die Angaben, die man von diversen Magistratsstellen zusammentragen kann, werde man aber weitergeben. Ludwig ergänzt, dass Hinweise auf baufällige Gebäude, beschädigte Fassaden oder andere Mängel Anlass sein könnten, die Behörden einzuschalten. Der Input soll auch in die Schwerpunktsetzung der städtischen Sanierungsplanung einfließen.