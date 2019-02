Stadt wird Käfigeier auf dem Großmarkt nicht los

Bei der Großmarkt Wien GmbH (einer Tochter der Wiener Stadtortentwicklung, die den Großmarkt mit 1. Jänner vom Marktamt übernahm) zeigt man sich in der Causa zwar gesprächsbereit. Laut Sprecher Mario Scalet seien dem Unternehmen in puncto Käfigeier-Verkauf aber „die Hände gebunden“. Zumal man in erster Linie Vermieter sei, die Lebensmittelkontrollen würden weiterhin vom Marktamt durchgeführt.

Den Verkauf von Käfigeiern kann im konkreten Fall aber auch die Lebensmittelbehörde nicht verhindern. Denn zum einen unterliegt der Betrieb aufgrund der Ausgliederung nicht mehr der Marktordnung, sondern dem Gewerbe- und dem Baurecht. Und zum anderen kann die Großmarkt Wien GmbH in bestehende Mietverträge (die den Handel mit Käfigeiern gestatten) nicht eingreifen.