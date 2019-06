Stadt Wien soll Wohnungen für Obdachlose widmen

Das Engagement sei lobenswert, aber nicht zielführend. Die Menschen „durchs System zu schleifen“ verursache nicht nur Kosten, es sei auch nicht der beste Weg, um sie dabei zu unterstützen, wieder in die eigene Wohnungen zu ziehen.

Laut Hammer und Unterholzner ist es sogar möglich, die „ Wohnungslosigkeit in Wien zu beenden“. Und zwar, indem die Stadt pro Jahr 1.000 Wohnungen für Obdachlose, die in Österreich Anspruch auf Sozialleistungen haben, schafft – in Neubauten genauso wie in Wohnhäusern der Gemeinde, von gemeinnützigen oder privaten Wohnbauträgern.

Funktionieren soll das über Widmungen. Stadt, NGOs und Wohnbauträger müssten zusammenarbeiten, über Förderungen und Zuschüsse sollen die Wohnungen leistbar sein. Vorbild für dieses Konzept des „Housing First“ ist Finnland. „Obdachlose Menschen brauchen zuerst Wohnungen, um den nächsten Schritt zu tun“, sagen die Expertinnen. Nicht nur temporär, sondern langfristig.

Laut Soziologin Laura Wiesböck von der Universität Wien sind Mieten für immer „eine immer größere Gruppe nicht leistbar“.

Vom Fonds Soziales Wien heißt es, dass man „notwendige Schritte“ setze, um Obdachlosigkeit zu verhindern. Die „Verfügbarkeit von leistbarem Wohnraum“ sei dafür „ zentral“. Insgesamt wurden 2018 11.730 obdach- oder wohnungslose Menschen betreut.

Der Anteil der Frauen steigt und lag 2018 bei knapp 30 Prozent. Im Bereich „Housing First“ hat der FSW 2018 1.348 Kunden betreut. Laut einer Sprecherin lebten 90 Prozent von ihnen zu Jahresende in der eigenen Wohnung.