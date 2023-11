Stadt und Polizei kontrollieren Wiens Christkindlmärkte

Die Wiener Christkindlmärkte werden in den kommenden Wochen von tausenden Menschen frequentiert - und auch ein Einsatzteam der Stadt wird dort regelmäßig vorbeischauen. Gemeinsam mit der Polizei will man Schwerpunktaktionen durchführen, wie man am Mittwoch mitteilte. Damit soll die Sicherheit für die Besucherinnen und Besucher gewährleistet werden. Die Aktion konzentriert sich etwa auf die Bekämpfung von Taschen- oder auch Häferldiebstählen.

Auch mögliche unbefugte Gewerbeausübung von Personen, die nicht berechtigt sind, auf den Märkten etwas anzubieten, wird ins Visier genommen. Organisierte Bettelei soll ebenfalls unterbunden werden. "Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Besinnlichkeit und des Miteinanders. Mit unserer Schwerpunktaktion möchten wir dazu beitragen, dass die Menschen die festliche Atmosphäre unbeschwert genießen können", betonte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen bzw. des Einsatzteams der Stadt.