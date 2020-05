Stadt lenkt im Spitalsstreit ein

Wochenlang herrschte Eiszeit zwischen Stadt und Ärztekammer. Jetzt kommt Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely ( SPÖ) den Standesvertretern im Streit um die Umsetzung der neuen Arbeitszeit-Regelung in den Gemeindespitälern doch noch einen Schritt entgegen.

So nimmt Wehsely den geplanten Abbau von 382 Dienstposten in den Spitälern des Krankenanstaltenverbunds ( KAV) zurück. Stattdessen will sie nach dem Prinzip "Umschichtung vor Dienstposten-Reduktion" vorgehen. "Dort, wo es zu wenige Ärzte gibt – etwa in den Notfall-Aufnahmen – wird dieser Personalbedarf durch frei werdende Dienstposten vorrangig gedeckt", sagte die Stadträtin nach einem Treffen mit Ärztevertretern am Donnerstag.

Zur Vorgeschichte: Zuletzt hatten die Kurie der Spitalsärzte die bereits Ende Jänner getroffene Einigung zwischen Stadt, Kammer und Gewerkschaft abgelehnt. Grund war unter anderem der zunächst noch vorgesehene Stellenabbau sowie die ihrer Ansicht nach ungenügende Entlohnung von Nachtdiensten an Wochenenden und Feiertagen. Die Kammer richtete daraufhin einen Fünf-Punkte-Forderungskatalog an Wehsely.

"Wir haben vier Punkte zu hundert Prozent erfüllt", betonte die Stadträtin am Donnerstag.

Unter anderem kommt die Stadt der Kammer bei den Primarärzte-Gehältern entgegen. Ursprünglich hätten ihre Grundgehälter erst 2017 erhöht werden sollen. Jetzt erhält der KAV den Auftrag, umgehend mit den Ärztevertretern ein neues Gehaltsmodell zu erarbeiten. Dieses soll schon Ende 2015 vorliegen.

Auch zwei weitere Forderungen erfüllt die Stadt: Die Aufstockung des Fachärzte-Personals laufe laut Wehsely bereits. Und die Einführung der neuen Dienstzeiten-Modelle soll in enger Abstimmung mit den betroffenen Medizinern erfolgen.

"Ich gehe davon aus, dass die Ärztekammer dieses Angebot annimmt", ist Wehsely überzeugt. Schließlich habe sie zuletzt auch dem Paket für die Ordensspitäler zugestimmt, das sich sehr stark am KAV-Modell orientiere.