Stadt lässt Haus in Kleingartensiedlung abreißen

„Unsere komplette Existenz wird mutwillig zerstört“ – fassungslos muss Thomas Siegel zuschauen, wie Bagger im Auftrag der städtischen Behörden an diesem Montagvormittag das Haus abreißen, in dem er bis vor Kurzem mit seiner Frau und den beiden 11-jährigen Zwillingen wohnte.

Der finale Akt eines jahrelangen Streites: 1999 errichtet, stellten die Behörden bereits 2008 fest, dass das Haus auf dem Areal des Kleingartenvereins „Werk VI“ in der Leopoldau (Floridsdorf) in gleich mehreren Punkten nicht den Bauvorschriften entspricht: Mit 68 Quadratmetern Grundfläche ist es um 18 m² größer als in Kleingartensiedlungen erlaubt, das Gebäude ist zu hoch, und auch die Mindestabstände zum Nachbargrundstück wurden nicht eingehalten.