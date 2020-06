Shimon Peres auf Gesprächsmarathon

Das Verhältnis beider Staaten war nicht immer frei von Konflikten. Zuletzt äußerte Israel Unmut über den Abzug des Bundesheeres von den Golanhöhen. Vor dem Hintergrund eines erneuten Scheiterns der Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern wird vor allem der Nahostkonflikt im Mittelpunkt der Gespräche stehen.

Empfangen wird Peres Sonntagvormittag in Wien-Schwechat von Außenminister Kurz. Es folgt ein Treffen mit OSZE-Generalsekretär Lamerto Zanier. Am Nachmittag will der israelische Staatspräsident gemeinsam mit Staatsoberhaupt Fischer einen Kranz zum Gedenken an die österreichischen Opfer der Shoah (nationalsozialistischer Völkermord an den Juden Europas) vor dem Mahnmal am Wiener Judenplatz niederlegen.