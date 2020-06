St. Pölten-Wien: Stehplatz am Gang

Ihre Kritik an der ÖBB können viele Pendler und Fahrgäste nicht so einfach loswerden, denn es ist schwer, die Verantwortlichen zu erreichen. Am Dienstag bietet der KURIER seinen Lesern die Möglichkeit, Fragen und Anregungen direkt an den Manager des Personenverkehrs in der Ostregion zu stellen.

Michael Fröhlich wird eine Stunde lang am Telefon sitzen, sich mit den Lesern unterhalten und Antworten zu den brennendsten Fragen geben. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Am Dienstag von 10 bis 11 Uhr ist Michael Fröhlich am KURIER-Telefon erreichbar: (01) 52100-2619