Spurensicherer packt die Sammelwut

Für die Polizei bedeutet es eine gewaltige Zunahme an gerichtsverwertbaren Spuren. Bei den Pilotversuchen der Außenstellen Mitte und Nord konnte der Tatortchef des Landeskriminalamtes, Oberst Wolfgang Haupt, eine Steigerung der Spurensicherungsergebnisse von 25 Prozent vermelden.

Jetzt sind die Top-Teams flächendeckend im Einsatz. In den ersten zwei Tagen haben sie 124 Tatorte bearbeitet. Landespolizeikommandant Karl Mahrer vergleicht es mit einer Art kriminalpolizeilichen „Sparkassa“, in die man die Ergebnisse einlegt. Und diese Ergebnisse – so General Mahrer – brächten die Zinsen der „Kripo-Sparkassa“. Denn sie führen im Laufe der Zeit automatisch zu einer höheren Zahl von konkreten Tatverdächtigen.