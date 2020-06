Sprechstunde mit den Wiener Linien-Chefs

Ich fahre täglich mit der Bim und kann ihnen sagen: Es ist ein Wahnsinn, was da einsteigt.“ Christine Zach kennt alle Schattenseiten der Öffis. Jetzt will sie darüber reden. Und zwar mit den Geschäftsführern der Wiener Linien, Alexandra Reinagl und Eduard Winter. Sie standen den Lesern am KURIER-Telefon eine Stunde lang Rede und Antwort.

„Viele gehen nach dem Einsteigen nicht weiter und blockieren die Türen. Und wenn ältere Menschen einsteigen, machen nur wenige den Platz frei, vor allem nicht die Jungen“, sagt Zach. „Ich erlebe das zum Teil auch“, gibt Reinagl der Anruferin recht. Daher habe man die Kampagne für mehr Rücksichtnahme in den Öffis gestartet. Aber auch Schulklassen werden unterrichtet, wie man Öffis richtig nutzt und Rücksicht nehme.

Frau Lischka bemängelt die fehlende Sauberkeit. „Ich fahre nicht oft mit der Straßenbahn, doch ich war schockiert, wie schmutzig es ist. Die Sitze waren von oben bis unten angespritzt, überall lag Müll.“ Die Sauberkeit sei wichtig, sagt Winter, leider könne stündlich was passieren: „Bitte melden Sie solche Fälle an unserer Kundennummer 01/7909 – 100. Wir schicken dann sofort einen mobilen Putztrupp.“

Helga Kovar stört vor allem das Essen in den Öffis: „Als wir jung waren, war das für uns kein Thema. Da wurde in der Tramway nicht gegessen.“ Den Leuten das Essen zu verbieten, sei schwierig, so Reinagl. „Wir versuchen hier auch zu sensibilisieren. Es muss ja nicht immer der Kebab mit Zwiebel sein. Ganz abstellen wird man das aber nie können.“